Disagi a Palermo per il maltempo che da alcune ore si è abbattuto in città. Tre voli provenienti da Milano Malpensa sono stati dirottati sull'aeroporto di Catania Fontanarossa, un quarto partito da Venezia, a Cagliari. Dalla Gesap, la società che gestisce l'aeroporto Falcone-Borsellino, spiegano che la situazione, però, si va normalizzando. Qualche difficoltà si registra anche nello scalo di Trapani Birgi dove è stato dirottato un volo proveniente da Trieste.

Il violento nubifragio che ha investito Palermo ha provocato l'allagamento di diverse strade e sottopassi, con la circolazione andata in tilt soprattutto in viale Regione Siciliana e nella borgata marinara di Mondello. Strade trasformate in fiumi e il centralino dei vigili del fuoco preso d'assalto. Ieri la Protezione civile regionale siciliana aveva diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido sino alle 24 di domani, segnalando un livello di allerta arancione.