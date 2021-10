Incappando in un facile errore di lettura, lo si potrebbe scambiare per un amore unico. Invece, quello ideato e prodotto dai giovani palermitani Giuseppe Schillaci , Domenico Viola e Giovanni Castiglione , è un amaro che diunico ha il nome e non solo, essendo realizzato artigianalmente con un’infusione di avocado . «La sua unicità è d’insieme: va dalla ricetta al sapore dolce , all’odore fruttato; per questo lo abbiamo chiamato così», spiega Schillaci a Meridionews.

Prevalentemente basato sull’impiego di agrumi, Unico è esso stesso frutto della voglia di rivalsa sorta dalla inattività causata dalla pandemia. « L’idea è nata a seguito del fermo lavorativo dovuto al Covid-19 - afferma Schillaci - Avevamo già una piccola azienda specializzata nella distribuzione di prodotti alcolici poco conosciuti, ma volevamo creare un prodotto nuovo, che fondesse tradizione, attraverso l’impiego degli agrumi, e innovazione, mediante l’avocado, frutto esotico poco noto».

Quest’ultimo impiegato nell’amaro solo se coltivato in Sicilia, dove, grazie all’aumento delle temperature, sta trovando sempre più spazio in agricoltura. «Utilizziamo solo acqua nostrana e prodotti coltivati in Sicilia - prosegue - perché siamo convinti che impiegando materie prime provenienti da altre regioni, il nostro amaro perderebbe la sua unicità. Quando si apre la bottiglia, vogliamo trasmettere la percezione del territorio, i suoi odori». L'amaro è più dolce di quelli tradizionali, che sono invece a base di erbe. «Persino la spremitura degli agrumi - precisa l’imprenditore palermitano - è fatta a mano». Peculiarità che, insieme alla qualità dell’alcolico già in commercio in Sicilia e oltre lo Stretto, recentemente è valsa ai tre giovani imprenditori una doppia medaglia d’oro a due competizioni internazionali: l’IWSC (International Wine & Spirits Competition) e i CWSA (China Wine & Spirits Awards).