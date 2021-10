Oltre 160 grammi di hashish all'interno di un capannone usato come deposito. A trovarli a Villabate sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, coadiuvati dal nucleo cinofili. La droga è stata ritenuta a disposizione di un 21enne, presente sul posto insieme ad altre tre persone che hanno tentato invano la fuga.

Il giovane è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e successivamente posto ai domiciliari. Per lui e gli altri tre, invece, è scattata la denuncia per ricettazione di rame. Nel deposito, infatti, sono state trovate 64 matasse per un peso compleissivo di quasi due tonnellate. Sequestrati anche 180 chili di cavo elettrico guainato. Nessuno dei quattro ha saputo giustiicare la provenienza di quel materiale.