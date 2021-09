Frazione più dura rispetto a quella di ieri ma finale identico per la seconda tappa del Giro di Sicilia 2021 . Ieri aveva vinto in rimonta il velocista colombiano Juan Sebastiàn Molano e oggi il primo a tagliare il traguardo di Mondello è sempre lui. La tappa era cominciata a Selinunte , in provincia di Trapani, per un percorso di 173 chilometr i con le asperità più dure a metà percorso con la salita di portella della Ginestre. Dietro Molano - che è anche leader della classifica generale - buon secondo posto per Filippo Fiorelli , palermitano della Bardiani CSF Faizanè, che nella prima tappa aveva chiuso al quinto posto. Terzo Matteo Moschetti della Trek Segafredo.

Frazione più dura rispetto a quella di ieri ma finale identico per la seconda tappa del Giro di Sicilia 2021. Ieri aveva vinto in rimonta il velocista colombiano Juan Sebastiàn Molano e oggi il primo a tagliare il traguardo di Mondello è sempre lui. La tappa era cominciata a Selinunte, in provincia di Trapani, per un percorso di 173 chilometri con le asperità più dure a metà percorso con la salita di portella della Ginestre. Dietro Molano - che è anche leader della classifica generale - buon secondo posto per Filippo Fiorelli, palermitano della Bardiani CSF Faizanè, che nella prima tappa aveva chiuso al quinto posto. Terzo Matteo Moschetti della Trek Segafredo.

Nella fuga di giornata erano riusciti ad allungare sul gruppo principale in sei: Txomin Juaristi (Euskaltel), Emerson Oronte (Rally Cycling), Giacomo Cassarà (Amore&Vita-Prodir), Niccolò Salvietti (Mg.k Vis VPM), Eric Paties Montagner (Work Service Marchiol Vega) e Stefano Gandin (Zalf Euromobil Fior). Quest'ultimo nei mesi scorsi aveva effettuato un periodo di allenamento proprio in Sicilia insieme all'allora compagno di squadra Lorenzo Quartucci, poi passato alla D'Amico-UM Tools. Dopo la seconda tappa per il corridore della Zalf c'è il primo posto nella classifica della maglia verde pistacchio destinata ai migliori scalatori. Tra gli outsider per la frazione odierna i nomi erano quelli del siciliano Fiorelli e di Michele Gazzoli e Luca Colnaghi.

Da segnalare il riassorbimento del gruppo subito dopo il gran premio della montagna di Carini e una foratura per Vincenzo Nibali ai meno 15 chilometri dal traguardo. Subito dopo l'attacco di due corridori della Bardiani CSF Faizanè, Alessandro Tonelli e Davide Gabburro, a poca distanza dal traguardo volante di Capaci. Poi la volata finale con Fiorelli che aveva battezzato la ruota giusta senza però riuscire a scavalcare il corridore della UAE Emirates. Domani terza tappa di 180 chilometri da Termini Imerese a Caronia.