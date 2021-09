Da lunedì prossimo anche al Policlinico di Palermo sarà avviata la vaccinazione con la terza dose per i pazienti più fragili, destinata in particolare ai pazienti oncologici. Gli utenti sottoposti a chemioterapia, radioterapia o in follow-up seguiti negli ambulatori dell'unità oncologica clinica diretta da Antonio Russo potranno effettuare la terza somministrazione una volta trascorsi 28 giorni dalla seconda. Il personale dell'ambulatorio vaccinale Covid aziendale dell' unità di epidemiologia clinica con registro tumori, diretta da Francesco Vitale andrà nell'ambulatorio di oncologia in una stanza dedicata all'anamnesi e alla vaccinazione.

Da lunedì prossimo anche al Policlinico di Palermo sarà avviata la vaccinazione con la terza dose per i pazienti più fragili, destinata in particolare ai pazienti oncologici. Gli utenti sottoposti a chemioterapia, radioterapia o in follow-up seguiti negli ambulatori dell'unità oncologica clinica diretta da Antonio Russo potranno effettuare la terza somministrazione una volta trascorsi 28 giorni dalla seconda. Il personale dell'ambulatorio vaccinale Covid aziendale dell'unità di epidemiologia clinica con registro tumori, diretta da Francesco Vitale andrà nell'ambulatorio di oncologia in una stanza dedicata all'anamnesi e alla vaccinazione.

I pazienti saranno prenotati e programmati direttamente dal personale dell'unità oncologica in occasione delle visite ambulatoriali di follow-up e di terapia. I pazienti saranno prenotati e programmati direttamente dal personale dell'unità di oncologia in occasione delle visite ambulatoriali di follow-up e di terapia. «Un circuito virtuoso - dice il commissario del policlinico Alessandro Caltagirone - in un momento storico in cui ogni istituzione deve fare la propria parte per alimentare la cultura della vaccinazione e favorire quanto più possibile la creazione di percorsi specifici dedicati a chi rientra nelle categorie per le quali il vaccino di prossimità è di certo più agevole e preferibile». Resta aperta la possibilità di ricevere la dose addizionale di vaccino anti-Covid, per tutte le altre categorie di soggetti estremamente vulnerabili nel centro vaccinale dell'azienda policlinico, anche senza prenotazione.