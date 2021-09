Ammonta a un milione di euro il valore del sequestro nei confronti del 58enne Antonino Randazzo . Il provvedimento è stato eseguito dalla guardia di finanza e segue l'arresto dell'uomo, avvenuto a inizio 2020 nell'ambito dell'operazione Igea. Randazzo è accusato di essere stato a capo di un sistema che truffava l'Inps in materia di pensioni di invalidità.

In cambio di cospicue elargizioni di denaro, il 58enne era capace di fare ottenere i sussidi statali. Per questi fatti Randazzo è stato rinviato a giudizio insieme ad altre 17 persone e dovrà rispondere di traffico di influenze illecite, falsità ideologica, truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e impiego di denaro di provenienza illecita.

Il sequestro interessa 23 polizze vita per un valore di 830mila euro e nove rapporti bancari con un saldo attivo di circa 160mila euro, oltre a un'automobile e oltre 62mila euro in contanti.