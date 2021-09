Grave incidente nei pressi di Bisacquino , nel Palermitano, dove un'auto con a bordo tre persone si è ribaltata. Mentre i due passeggeri sono rimasti feriti in maniera lieve, non c'è stato niente da fare per il conducente, Salvatore Frittola, 30enne originario di Corleone.

La Golf su cui i tre viaggiavano si è ribaltata per cause ancora da chiarire. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del giovane. Sul posto i carabinieri della compagnia di Corleone, che stanno effettuando i rilievi.