Vandal i lanciano pietre contro gli autobus di linea dell'Amat , azienda che gestisce il trasporto urbano. A essere stati presi di mira sono stati i mezzi lanciati all'altezza di via Leonardo da Vinc i, intersezione con via Casalini. Tutto è accaduto lo scorso 14 settembre intorno alle 5 del mattino. La sassaiola ha riguardato almeno quattro autobus : due dei quali sono rimasti danneggiati riportando la rottura del vetro centrale , lato sinistro e dello specchietto retrovisore sinistro, mentre le altre vetture, fortunatamente, non hanno subito alcun danno. Anche se, in uno di questi eventi, il conducente ha rischiato di essere colpito , avendo in quel momento il finestrino abbassato.

Vandali lanciano pietre contro gli autobus di linea dell'Amat, azienda che gestisce il trasporto urbano. A essere stati presi di mira sono stati i mezzi lanciati all'altezza di via Leonardo da Vinci, intersezione con via Casalini. Tutto è accaduto lo scorso 14 settembre intorno alle 5 del mattino. La sassaiola ha riguardato almeno quattro autobus: due dei quali sono rimasti danneggiati riportando la rottura del vetro centrale, lato sinistro e dello specchietto retrovisore sinistro, mentre le altre vetture, fortunatamente, non hanno subito alcun danno. Anche se, in uno di questi eventi, il conducente ha rischiato di essere colpito, avendo in quel momento il finestrino abbassato.

Gli autisti dei mezzi danneggiati si sono trovati costretti a fermare la corsa e a rientrare in deposito per cambiare mezzo, non prima di avere allertato la polizia. I conducenti, in merito a quanto accaduto, hanno raccontato di aver visto tre ragazzini, dall'età tra i 14 e i 15 che, dopo il lancio di pietre, sono fuggiti lungo via Casalini. Subito dopo aver appreso le testimonianze, la polizia è riuscita a risalire ai tre giovani grazie alle telecamere di un'area di servizio delle vicinanze. Adesso, i tre ragazzi, che hanno tentato di fuggire alla vista degli agenti, risultano indagati a piede libero.

Il lancio di pietre agli autobus dell'Amat su via Casalini si era verificato anche lo scorso luglio, quando, come raccontato da questo giornale, il presidente della ditta Mario Cimino aveva pensato di denunciare gli atti vandalici che si sono ripetuti a danno dei mezzi. La ditta aveva deciso anche di fare ricorso a un servizio di guardie giurate da impiegare all'interno dei mezzi.