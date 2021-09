Un'auto e un camion si sono scontrati sulla Statale 113 Settentrionale Sicula all'altezza di Santa Flavia. Il bilancio è di un morto e un ferito.

Ancora da accertare le cause dello scontro. Il traffico nella zona è provvisoriamente bloccato. Sul posto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità, con deviazioni segnalate in loco, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.