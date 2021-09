Assoluzione per Mario Mori , Giuseppe De Donno e Antonio Subranni . Assolto anche Marcello Dell'Utri . La sentenza d'appello del processo sulla trattativa Stato-mafia capovolge completamente il verdetto di primo grado. La Corte d'assise d'appello di Palermo ha letto il dispositivo pochi minuti dopo le 17.30. L'assoluzione è stata dichiarata con la formula perché il fatto non costituisce reato .

Condannato Leoluca Bagarella a 27 anni, la pena per lui è stata ridotta rispetto al primo grado; prescrizione per il boss Giovanni Brusca, mentre è stata confermata la condanna per il capomafia Nino Cinà.

Al centro del processo ci sono i fatti accaduti dopo le stragi del '92 e il presunto tentativo dei vertici del Ros dei carabinieri di instaurare un rapporto con i vertici di Cosa nostra, per il tramite dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, per cercare una mediazione che facesse cessare gli attentati contro i politici italiani.

In primo grado Mori, De Donno, Subranni e Dell'Utri - accusati di minaccia a corpo politico dello Stato - erano stati condannati a 12 anni. La sentenza di oggi è arrivata dopo una camera di consiglio durata tre giorni.