Personale medico dell'ospedale Giglio di Cefalù in stato di agitazione. La protesta - dice una nota dei sindacati - è stata indetta da Fp Cgil Palermo, Cisl Fp Palermo Trapani, Uil Fpl Sicilia e Cimo, il sindacato dei medici. Martedì si è svolto in azienda un incontro con il tema della contrattazione di secondo livello per il personale medico all'ordine del giorno.

A seguito dell'incontro, è stata inviata una nota al prefetto di Palermo Giuseppe Forlani e al presidente della Fondazione Giglio Cefalù, Giovanni Albano, in cui i sindacati comunicano che «per l'ennesima volta non c'è stato nessun impegno formale da parte dell'amministrazione rispetto alle legittime richieste di incremento contrattuale per il personale medico che aspetta da anni tale riconoscimento». Pertanto, le organizzazioni sindacali hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione del personale medico e «si riservano di adottare altre idonee iniziative per il riconoscimento di quanto richiesto».