Uno spettacolo per ripercorrere le contaminazioni che hanno portato alla nascita del jazz, dalle intuizioni 'siculo-americane' di Nick La Rocca ai sound brasiliani: domenica 26 settembre a Palazzo Riso, a partire dalle 21, una serata - realizzata dall'associazione Open Show con il contributo dell'assessorato Regionale ai Beni Culturali e all'Identità siciliana - dedicata al genere musicale che ha trovato fortuna nei sobborghi e nei club di New Orleans per poi diffondersi in tutto il mondo.

Un'esibizione musicale che ci porterà a scoprire origini, influenze ed evoluzioni del jazz a partire dalla sua nascita fino alle sue innovazioni meno conosciute. A condurci in questo percorso un'artista d'eccezione, Ana Flora, cantante che in Italia ha collaborato, tra gli altri, con Mario Venuti e Fabio Concato. Ad accompagnarla ci sarà la sua band, composta da Diego Spitaleri al piano, Fabrizio Giammanco alla batteria, Riccardo Lo Bue al basso e Vito Giordano alla tromba, per un viaggio musicale che da Bahia ci condurrà fino a New Orleans.

Ed è proprio a New Orleans che troviamo Nick La Rocca, musicista di origine siciliana tra i pionieri del jazz, che diventerà il filo conduttore dello spettacolo attraverso la voce narrante dell'attrice Francesca Melluso, che ne ripercorrerà vita, vicende ed evoluzione musicale. Un tributo ad un artista il cui nome è diventato sinonimo di genio, estro e fantasia in tutto il mondo.