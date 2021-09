Due cittadini belgi sono stati denunciati per l'incidente avvenuto il 18 settembre nel mare di Cefalù in cui un sub palermitano , dopo essere stato investito da una barca , ha riportato gravi ferite per cui è ancora ricoverato in ospedale.

A conclusione dell'attività investigativa, i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese, insieme a personale dell'ufficio circondariale marittimo, hanno denunciato un uomo di 51 anni e una donna di 40 anni - rispettivamente l'intestatario e la conducente del natante - per lesioni personali colpose gravissime e inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione.

Stando a quanto ricostruito finora, le ferite sono state causate dalle eliche del motore del gommone che procedeva a forte velocità e non si è fermato nemmeno per prestare soccorso al sub. L'uomo si trova ancora all'ospedale Giglio di Cefalù ma non sarebbe in pericolo di vita.