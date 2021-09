I finanzieri del gruppo di Termini Imerese , nell’ambito dell’intensificazione del controllo economico del territorio disposto dal comando provinciale di Palermo in materia di sicurezza dei prodotti, hanno messo sotto sequestro amministrativo 476 mascherine di protezione detenute, per la vendita, al mercato di Termini Imerese, da un soggetto titolare di una ditta individuale.

Le fiamme gialle hanno accertato che le mascherine, non rientranti nella categoria dei presidi medici, né dei dispositivi di protezione individuale, erano prive dei dati identificativi del produttore e del distributore, in violazione della normativa nazionale sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti. Il titolare della ditta individuale è stato segnalato, dunque, alla competente camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che varia da un minimo di 516 euro a un massimo di 25mila euro.