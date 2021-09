Traffico paralizzato sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo a causa di un incidente avvenuto attorno alle due del mattino nella galleria di Sferracavallo, dove un furgone si è ribaltato invadendo la carreggiata. L'autista del mezzo è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118.

Sul posto è presente il personale dell'Anas, la polizia stradale. Il mezzo non è stato ancora rimosso. Il traffico in direzione Palermo è deviato all'uscita di Capaci, mentre lunghe code e rallentamenti si sono creati anche nella corsia opposta, quella che conduce in direzione Mazara.