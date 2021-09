Un incidente frontale tra due auto ha causato il blocco della Statale 113 - Settentrionale Sicula - all'altezza del chilometro 208,000, nei pressi di Termini Imerese. Feriti i conducenti di entrambe le automobili.

Il traffico è stato interrotto in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.