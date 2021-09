Tre persone sono state arrestate a Bagheria per il pestaggio nei confronti di un uomo che aveva messo in discussione l'autorità del boss del paese. Un avvertimento che non era bastato e che avrebbe dovuto essere seguito dall'uccisione del ribelle. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Dda palermitana, nei confronti di Nicolò Cannata, 25 anni, Emanuele D'Apolito, 28 anni, e Ivan Salerno, 30 anni, accusate di lesioni personali aggravate dal metodo mafioso.