«Alzare le bare da terra, garantire pulizia e decoro, offrire alle famiglie un luogo dignitoso in cui piangere i propri cari. Non è un obiettivo facilissimo oggi, ma è quello che mi sono prefissato da mesi e pian piano ci stiamo riuscendo». Così commenta Toni Sala, assessore ai Cimiteri del Comune di Palermo, che ieri ha fatto da padrone di casa ai Rotoli per la visita del prefetto Giuseppe Forlani.

«Alzare le bare da terra, garantire pulizia e decoro, offrire alle famiglie un luogo dignitoso in cui piangere i propri cari. Non è un obiettivo facilissimo oggi, ma è quello che mi sono prefissato da mesi e pian piano ci stiamo riuscendo». Così commenta Toni Sala, assessore ai Cimiteri del Comune di Palermo, che ieri ha fatto da padrone di casa ai Rotoli per la visita del prefetto Giuseppe Forlani.

«La visita è servita a fare il punto sulle iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale per fronteggiare l'emergenza cimiteriale», spiegano da fonti comunali, con lo stesso Sala che ha garantito il rispetto del cronoprogramma fissato dall'amministrazione.

«Sono 90 le salme già trasferite a Sant'Orsola, 12 a Misterbianco per la cremazione, c'è nuovo spazio per il montaggio dei castelletti - continua Sala - Risultati raggiunti grazie all'impegno dei dipendenti che non si sono risparmiati e che abbiamo illustrato al prefetto, che ha effettuato un sopralluogo a Vergine Maria. È sufficiente? No, ovviamente no, ma è il segnale che le soluzioni ci sono e si possono attuare».