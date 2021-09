Ritrovati oggetti rubati nel quartiere Zen 2 di Palermo, tra cui una Panda e una moto. Le indagini da parte dei carabinieri sono partite da una chiamata di un uomo che denunciava il furto della propria auto. Dopo la denuncia il proprietario aveva dichiarato che nell'abitacolo dell'auto era presente un Ipad che segnalava la posizione dell'auto tramite un'applicazione. L'Ipad è stato rilevato in via Agesia di Siracusa, strada in cui spesso sono state ritrovate auto rubate che poi vengono restituite al proprietario con il cosiddetto cavallo di ritorno.