Palazzo Adriano tornerà ad avere il distaccamento del Corpo forestale della Regione Siciliana. L'annuncio è stato dato dall'assessore al Territorio Toto Cordaro. La struttura, che negli ultimi due anni è stata chiusa, tornerà in funzione a partire da martedì mattina. L'inaugurazione è prevista alle 11.30.

Nel distaccamento, ospitato in un immobile comunale, saranno in servizio il comandante Roberto Pecoraro e due agenti. La riapertura rientra nell'azione di potenziamento dell'organico a cui sta lavorando il governo regionale. Il prossimo distaccamento a tornare operativo sarà quello di Collesano, sempre in provincia di Palermo.