Millantava competenze specialistiche in campo ginecologico con l'intento di poter palpeggiare le pazienti. Questa la grave accusa rivolta dalla procura di Palermo a un medico di 60 anni, di professione allergologo. L'uomo, che ha studi privati a Palermo, Messina e Giarre (Catania), è stato arrestato oggi dai carabinieri e collocati ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Fondamentali per le indagini, che si sono svolte tra maggio e luglio di quest'anno, sono state le testimonianze di alcune donne che hanno denunciato la particolarità delle visite a cui erano state sottoposte. Il medico, infatti, chiedeva alle pazienti di denunadarsi per poi toccarle in zone intime. Le vittime, di età compresa fra 20 e 45 anni, sono almeno dodici.