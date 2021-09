Blitz antimafia a Bagheria. I carabinieri hanno arrestato otto persone, dopo che la Dda di Palermo ha emesso un decreto di fermo per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e vendita di armi clandestine, estorsione, lesioni personali aggravate. L'indagine, ribattezzata Persefone, ha inferto un altro duro colpo alla famiglia di Cosa nostra di Bagheria stoppando il progetto di uccisione di un pregiudicato del posto estraneo al gruppo mafioso. L'uomo andava punito per non rispettare le regole imposte dalla cosca.