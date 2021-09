Così non va. Deve assolutamente cambiare registro il Palermo se vuole legittimare le proprie ambizioni e creare le premesse per un campionato all’altezza delle aspettative. La spia che sul cruscotto della vettura guidata da Filippi si è accesa a Vibo Valentia in occasione del derby con l’Acr Messina in relazione soprattutto a un primo tempo molto deludente e non è affatto scomparsa. Gli strumenti attraverso i quali è stata fatta una diagnosi sullo stato di salute della macchina targataPa hanno confermato che ci sono dei problemi, testimoniati dalla sconfitta per 3-1 rimediata sul campo del Taranto nella quarta giornata del girone C. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico; è una massima che si sposa perfettamente con le defaillance di un Palermo che, come avvenuto una settimana fa nel match contro i peloritani, ha sbagliato approccio. L’impatto sulla gara non è stato positivo e, complici le insicurezze di un gruppo che fatica a impostare l’azione dalle retrovie con efficacia, i rosa hanno mostrato ancora una volta una struttura piuttosto fragile.

Subire due gol sugli sviluppi di palla inattiva - il primo gol, al 12’ del primo tempo, è il più classico dei gol dell’ex dato che la firma, di testa, è dell’attaccante Saraniti agevolato da una deviazione e il 2-0 è un tap-in al 58’ a due passi da Pelagotti, già graziato da una traversa colpita da Giovinco su punizione subito dopo la rete che ha sbloccato il risultato dell’incontro – significa che la squadra non ha ancora registrato gli automatismi e che il lavoro svolto finora dallo staff tecnico in merito alla cura dei dettagli sta producendo scarsi risultati. Al di là della dinamica da cui nel finale è scaturito il gol del definitivo 3-1 del neo-entrato Diaby (con un Palermo in dieci uomini per l’espulsione del centrale difensivo Lancini per somma di cartellini gialli e proiettato in avanti) deve far riflettere anche il fatto che i difetti strutturali emersi nella scorsa stagione non sono stati corretti. Il Palermo può mettere in difficoltà l’avversario se sviluppa il gioco in una certa maniera, ma se perde palla è troppo scoperto e in fase di ripiegamento difensivo non dà garanzie.

Si vince e si perde tutti insieme? Contro un Taranto compatto e bene organizzato, spinto peraltro da un pubblico piuttosto caldo, sul banco degli imputati finiscono la squadra (che si è accesa solo a tratti e che a prescindere dalla rete di Almici al 63’, con la complicità del portiere, è stato poco incisivo) e anche Filippi. Perché sostituire prima Giron e poi De Rose che avrebbero potuto dare ancora qualcosa alla squadra? E perché non fare uscire prima Lancini, già ammonito e a rischio espulsione? Con alcune scelte sembrate cervellotiche anche il tecnico ha mostrato idee confuse in un contesto in cui la squadra, incapace di togliere il freno a mano, non è riuscita a fornire le risposte che ci si aspettava.