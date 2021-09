La F1 RB7 di Max Verstappen sfreccia tra le vie di Palermo, parte dai mercati storici, parcheggiata dietro a una bancarella, si invola per il Cassaro, sgomma in cerchio incorniciata dai quattro canti e arriva fino a Mondello, dove ad aspettarla c'è il team Red Bull su un'imbarcazione. Immagini suggestive, molte riprese dall'alto della città, inquadrature che valorizzano a pieno i monumenti del capoluogo come raramente fatto prima. E alla fine il messaggio: Ciao Palermo, Monza is calling.

Il riferimento è al gran premio d'Italia, che si correrà nel capoluogo brianzolo domenica prossima. Un omaggio, quello fatto dal team di Formula1 a Palermo, molto apprezzato dal pubblico locale, tanto da far dimenticare per un attimo la terribile giornata di disagi vissuta da chiunque si fosse messo in auto il giorno dello scorso giugno in cui sono state girate le riprese.