Gli agenti del Nucleo di Polizia stradale della Polizia municipale, transitando per viale Regione Siciliana Sud-Est, hanno notato un autocarro Iveco, fermo sul lato sinistro della carreggiata con il portellone posteriore aperto e un individuo impegnato a depositare in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi come imballaggi di cartone e plastica.