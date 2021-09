Una giornata dedicata donne in gravidanza e in allattamento. Lunedì 13 settembre la Fiera del Mediterraneo di Palermo riconvertirà parte dei suoi locali per rispondere ai dubbi riguardanti delle donne in dolce attesa riguardanti il vaccino antiCovid . Il padiglione 20A accoglierà le future mamme , che potranno confrontarsi con un pool di medici che offrirà spiegazioni, rassicurazioni e chiarimenti sul vaccino contro il Covid-19. I due corridoi vaccinali del padiglione 20A saranno inoltre a disposizione per la vaccinazione per tutte le future mamme che vorranno immunizzarsi. La giornata informativa e dedicata alla tutela delle donne in gravidanza è stata voluta dal commissario Covid della Città metropolitana di Palermo Renato Costa .

Una giornata dedicata donne in gravidanza e in allattamento. Lunedì 13 settembre la Fiera del Mediterraneo di Palermo riconvertirà parte dei suoi locali per rispondere ai dubbi riguardanti delle donne in dolce attesa riguardanti il vaccino antiCovid. Il padiglione 20A accoglierà le future mamme, che potranno confrontarsi con un pool di medici che offrirà spiegazioni, rassicurazioni e chiarimenti sul vaccino contro il Covid-19. I due corridoi vaccinali del padiglione 20A saranno inoltre a disposizione per la vaccinazione per tutte le future mamme che vorranno immunizzarsi. La giornata informativa e dedicata alla tutela delle donne in gravidanza è stata voluta dal commissario Covid della Città metropolitana di Palermo Renato Costa.

«È di pochi giorni fa l’appello lanciato da ginecologi, neonatologi e pediatri al ministero della Salute per accelerare la vaccinazione antiCovid nelle donne che allattano o aspettano un bambino - dichiara il commissario Costa -. I vaccini a mrna, in particolare, sono sicuri anche per questo tipo di target e rappresentano l’unica arma possibile per tutelare le donne incinte o le neomamme in allattamento dai grandi rischi del contagio. Proteggere le persone significa metterle al centro, con i loro bisogni specifici. È quello che vogliamo fare con questa giornata e con una serie di altre iniziative a cui stiamo pensando, dedicate a particolari categorie di persone, con esigenze peculiari, come sono senz’altro le future mamme nel periodo della gravidanza».