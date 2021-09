Oltre ottocento capi, tra contraffatti e non sicuri, sono stati sequestrati dai finanzieri del gruppo Palermo nell'ambito di controlli in alcuni esercizi commerciali. In via Lincoln , le ispezioni hanno portato alla denuncia di un 53enne cittadino cinese che vendeva cappelli con impressi i marchi di noti brand, rivolti anche ai più piccoli e risultati contraffatti.

In un altro negozio, gestito anche in questo caso da un commerciante cinese, sono stati sequestrati 370 giocattoli e 40 prodotti di elettronica privi del marchio Ce. Per il negoziante è scattata la sanzione amministrativa, con una multa per oltre seimila euro.