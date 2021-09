Nei giorni scorsi i finanzieri della Compagnia di Partinico hanno sequestrato circa 78mila articoli non sicuri. In particolare, le fiamme gialle, nel corso di controllo di un emporio a Partinico gestito da un uomo di origini cinesi, hanno sequestrato 75.960 prodotti tra articoli per la casa, cartoleria, giocattoli, materiale elettrico e informatico , oltre che prodotti di vario genere non alimentari, rinvenuti su scaffali espositori destinati alla vendita, ritenuti non sicuri in quanto sprovvisti del marchio Ce o non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana né le ulteriori indicazioni minime (produttore, importatore, luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo) previste dal codice del consumo.

Nei giorni scorsi i finanzieri della Compagnia di Partinico hanno sequestrato circa 78mila articoli non sicuri. In particolare, le fiamme gialle, nel corso di controllo di un emporio a Partinico gestito da un uomo di origini cinesi, hanno sequestrato 75.960 prodotti tra articoli per la casa, cartoleria, giocattoli, materiale elettrico e informatico, oltre che prodotti di vario genere non alimentari, rinvenuti su scaffali espositori destinati alla vendita, ritenuti non sicuri in quanto sprovvisti del marchio Ce o non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana né le ulteriori indicazioni minime (produttore, importatore, luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo) previste dal codice del consumo.

Nel prosieguo delle operazioni i hanno sequestrato altri 264 articoli recanti il marchio Ce contraffatto e palesemente mendace tale da trarre in inganno il consumatore finale e 1.700 cotton fioc non a norma. I militari hanno denunciato il titolare della ditta, un 51enne, alla procura di Palermo per frode in commercio e contraffazione del marchio Ce e lo hanno segnalato alla Camera di Commercio locale.

Le violazioni, spiegano i finanzieri, prevedono l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da un mimino di 516 a un massimo di 25.823 per le irregolarità ai sensi del codice del consumo, oltre che una sanzione che va da un mimino di 2.500 a un massimo di 25mila euro.