Sviluppo della città nel segno del decoro urbano e quindi attività d'impegno sociale per una cittadinanza attiva. Sono questi alcuni degli obiettivi della Fondazione Martin Luter nata dalla volontà della comunità ghanese palermitana. Oggi pomeriggio, nella sede di palazzo delle Aquile, una delegazione guidata dal presidente Martin Baah, accompagnata dal presidente della Consulta delle Culture Ibrahim Kobena e dal consigliere Mohamed Laouar, ha invitato il sindaco Leoluca Orlando all'inaugurazione della Fondazione che si terrà il 26 settembre alle 14.30 in via Messina Marine, 2.