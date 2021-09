C’è un vincitore nel derby più antico di Sicilia, quello tra Messina e Palermo. Sul neutro di Vibo Valentia ha vinto l’equilibrio 'rappresentato' in campo da un 1-1 che rispecchia l’andamento di una gara che si è sviluppata su ritmi abbastanza buoni e con dei validi contenuti soprattutto dal punto di vista agonistico grazie all’intensità e alla grinta mostrate nell’arco dei 90 minuti da entrambe le formazioni. Il concetto di equità si adatta alla partita disputata allo stadio “Razza” (indisponibile lo stadio Franco Scoglio) anche perché al triplice fischio finale sia il Messina che il Palermo possono guardare il bicchiere sia mezzo pieno che mezzo vuoto a seconda della prospettiva da cui preferiscono inquadrare il match. Masticano amaro sia gli uomini di Sullo , che pur avendo tenuto testa con personalità ad una delle squadre inserite in prima fascia dagli addetti ai lavori in ottica promozione non hanno conquistato l’intera posta in palio vanificando come avvenuto sabato scorso a Pagani una situazione di vantaggio, sia i rosanero (in completo bianco da trasferta) consapevoli del fatto che se avessero giocato il primo tempo con lo stesso piglio messo in campo durante la ripresa il film della partita avrebbe potuto avere una trama diversa.

C’è un vincitore nel derby più antico di Sicilia, quello tra Messina e Palermo. Sul neutro di Vibo Valentia ha vinto l’equilibrio 'rappresentato' in campo da un 1-1 che rispecchia l’andamento di una gara che si è sviluppata su ritmi abbastanza buoni e con dei validi contenuti soprattutto dal punto di vista agonistico grazie all’intensità e alla grinta mostrate nell’arco dei 90 minuti da entrambe le formazioni. Il concetto di equità si adatta alla partita disputata allo stadio “Razza” (indisponibile lo stadio Franco Scoglio) anche perché al triplice fischio finale sia il Messina che il Palermo possono guardare il bicchiere sia mezzo pieno che mezzo vuoto a seconda della prospettiva da cui preferiscono inquadrare il match. Masticano amaro sia gli uomini di Sullo, che pur avendo tenuto testa con personalità ad una delle squadre inserite in prima fascia dagli addetti ai lavori in ottica promozione non hanno conquistato l’intera posta in palio vanificando come avvenuto sabato scorso a Pagani una situazione di vantaggio, sia i rosanero (in completo bianco da trasferta) consapevoli del fatto che se avessero giocato il primo tempo con lo stesso piglio messo in campo durante la ripresa il film della partita avrebbe potuto avere una trama diversa.

Il bicchiere mezzo pieno, in questo caso, è riconducibile all’utilità di un punto che fa sempre bene, perché ottenuto in trasferta e oltretutto in un derby pieno di insidie, e al modo in cui è stato conquistato: in rimonta (i biancoscudati erano andati in vantaggio al tramonto della prima frazione di gioco grazie ad un tap-in dell’attaccante Balde lesto a sfruttare una carambola propiziata da Marconi sugli sviluppi di un corner e battere un indeciso Pelagotti), evento che non si era ancora verificato in questa fase iniziale della stagione, e grazie ad un acuto – al 20’ del secondo tempo tocco ravvicinato sotto la traversa con la complicità del portiere su un colpo di testa di Luperini imbeccato da De Rose - del neo-entrato Soleri. A dimostrazione che il tecnico Filippi ha tante frecce nella sua faretra e che anche in panchina ci sono elementi in grado di lasciare il segno e mettere l’allenatore in difficoltà nelle scelte.

Esame superato? Con una sufficienza il Palermo diciamo che se l’è cavata ma la prossima volta, a prescindere dal rigore fallito da Floriano nelle battute iniziali della ripresa che va inquadrato come un episodio, l’elaborato preparato dalla squadra va consegnato con meno sbavature. Non ci vuole molto per consegnare un foglio più pulito: l’importante è non ripetere la prova del primo tempo, frazione di gioco in cui la compagine di Filippi ha mostrato un po' confusione e poche idee con scarsi rifornimenti ai giocatori deputati alla fase offensiva (nell’ambito dell’iniziale 3-4-2-1, in ombra Floriano e Dell’Oglio sulla trequarti a supporto di un Brunori che si è acceso solo ad intermittenza), e lavorare molto sugli equilibri del pacchetto arretrato. C’è una nota positiva ed è l’esordio da subentrato del neo-acquisto Perrotta bravo a mettere una pezza in alcune circostanze ma il tecnico non può ritenersi soddisfatto del rendimento di una difesa (complici le prestazioni di singoli come Marong che non danno garanzie di affidabilità) poco reattiva e molto spesso in affanno nelle letture delle varie situazioni di gioco nel momento in cui gli avversari si proiettano in avanti.