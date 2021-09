Sospesi i ricoveri in alcuni reparti dell'ospedale Cervello a Palermo . Visto il numero di contagi e ricoveri crescenti il direttore sanitario Walter Messina ha firmato un provvedimento con il quale si sospendono i ricoveri nel reparto di Medicina interna , Gastroenterologia e Malattie infiammatorie croniche intestinali .

Sospesi i ricoveri in alcuni reparti dell'ospedale Cervello a Palermo. Visto il numero di contagi e ricoveri crescenti il direttore sanitario Walter Messina ha firmato un provvedimento con il quale si sospendono i ricoveri nel reparto di Medicina interna, Gastroenterologia e Malattie infiammatorie croniche intestinali.

La sospensione per consentire, quanto prima, la riconversione dei reparti in posti letto Covid. «Preso atto del perdurare dell'incremento della curva pandemica - si legge nella nota dell'ospedale - si invitano i responsabili a provvedere alle relative dimissioni o trasferimenti dei degenti ricoverati in altri nosocomi dell'area metropolitana».