Traffico temporaneamente bloccato su un tratto della strada statale 188 Dir/C Centro Occidentale Sicula a causa di un albero caduto sulla carreggiata all'altezza del chilometro 22, a Corleone, probabilmente a causa del maltempo.

Sul posto è presente il personale Anas per la gestione dell'evento in piena sicurezza e per consentire la rimozione dell'arbusto e la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.