Un 50enne palermitano è stato arrestato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri per combustione illecita di rifiuti. Lo scorso sabato sera, dopo un intervento congiunto con i vigili del fuoco per domare il rogo di un cumulo di rifiuti in via Senocrate di Agrigento, nel quartiere Zen 2, i militari hanno perlustrato l’area interessata e le vie limitrofe.