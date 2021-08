Undici metri di gioia per il Palermo. Funziona quest’allegoria per sintetizzare in un’immagine la vittoria casalinga del Palermo contro il Latina nella prima giornata di campionato. Un successo , con il punteggio di 2-0, maturato grazie a due calci di rigore trasformati al 33’ del primo tempo e a pochi istanti dal triplice fischio finale rispettivamente da Floriano e Soleri. Anche se il primo penalty (costato l’espulsione di Marcucci per fallo da ultimo uomo) non rientra nelle battute iniziali del match, nel contesto della partita di ieri contro la compagine guidata dal grande ex di turno Di Donato - applaudito dal pubblico al momento della lettura delle formazioni e omaggiato nel post-gara dal presidente Mirri con una maglia - i due rigori possono essere visti come le estremità di un segmento che sul terreno di gioco del Barbera i rosanero hanno delineato in maniera tutto sommato regolare. Al netto di qualche imperfezione come l’errore su un retropassaggio di Peretti che al 66’ ha messo il neo-entrato Jefferson a tu per tu con Pelagotti, graziato poi dall’attaccante brasiliano che ha colpito il palo.

Undici metri di gioia per il Palermo. Funziona quest’allegoria per sintetizzare in un’immagine la vittoria casalinga del Palermo contro il Latina nella prima giornata di campionato. Un successo, con il punteggio di 2-0, maturato grazie a due calci di rigore trasformati al 33’ del primo tempo e a pochi istanti dal triplice fischio finale rispettivamente da Floriano e Soleri. Anche se il primo penalty (costato l’espulsione di Marcucci per fallo da ultimo uomo) non rientra nelle battute iniziali del match, nel contesto della partita di ieri contro la compagine guidata dal grande ex di turno Di Donato - applaudito dal pubblico al momento della lettura delle formazioni e omaggiato nel post-gara dal presidente Mirri con una maglia - i due rigori possono essere visti come le estremità di un segmento che sul terreno di gioco del Barbera i rosanero hanno delineato in maniera tutto sommato regolare. Al netto di qualche imperfezione come l’errore su un retropassaggio di Peretti che al 66’ ha messo il neo-entrato Jefferson a tu per tu con Pelagotti, graziato poi dall’attaccante brasiliano che ha colpito il palo.

Nel segmento che unisce i due rigori cosa si è visto sul fronte Palermo? Una linea tracciata con una certa sicurezza, nel senso che la cosa più importante era partire con il piede giusto ottenendo i primi tre punti della stagione, ma anche piccole sbavature. Davanti a 6.091 spettatori compresi i 2500 abbonati - gli ultras ieri hanno intonato cori nelle ore che hanno preceduto l’incontro marcando visita invece nell’arco dei 90 minuti in linea con quanto scritto sugli striscioni Ripartiamo dalla fine, distanti ma presenti e Green pass per entrare, cambia colore continuate a vietare esposti all’esterno dello stadio - il Palermo ha messo nel box a sua disposizione diverse cose positive e qualche piccolo scarabocchio. Il merito degli uomini di Filippi, in campo inizialmente con un 3-4-2-1 con Floriano e Dall’Oglio (all’esordio con la maglia rosa dal primo minuto) sulla trequarti a supporto di Brunori e successivamente con un 3-4-1-2, è stato quello di prendere dalla scatola soprattutto le cose positive: intensità, voglia di vincere (da sottolineare la grinta e la grande generosità del capitano De Rose che più di una volta ha strappato il pallone agli avversari dando un contributo importante al reparto difensivo), velocità e spesso anche qualità nella trasmissione del pallone (in prima fila in questo caso l’esterno sinistro Giron, particolarmente ispirato sulla sua corsia di competenza, e Brunori che anche se non ha segnato si è messo in evidenza con un gran lavoro e movimenti funzionali alle esigenze del fronte offensivo).



Sarà una conquista il momento in cui la squadra valorizzerà queste risorse con maggiore continuità e riuscirà soprattutto a eliminare alcune lacune visibili durante la gara. Eccessiva frenesia, errori di misura in fase di impostazione e mancanza di cinismo sono imperfezioni da potere anche mettere in preventivo in questa fase della stagione in cui le squadre sono ancora in rodaggio ma anche dei campanelli d’allarme che meritano attenzione. Non avere chiuso la partita sbagliando durante la ripresa diverse occasioni poteva costare caro. Poi ci ha pensato Soleri nei minuti di recupero a mettere il punto esclamativo, ma se gli eventi avessero preso una piega diversa avremmo potuto commentare adesso un risultato diverso. E rischiare di non vincere il match di ieri per una banale disattenzione (il riferimento è all’errore di Peretti e al gol fallito clamorosamente da Jefferson a cui va aggiunta subito dopo una chance non sfruttata da Sane). contro un Latina in inferiorità numerica per circa un’ora, sarebbe stato davvero imperdonabile.