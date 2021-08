Tragedia a Capaci, nel Palermitano, dove un giovane di 22 anni originario di Torretta sarebbe annegato nelle acqua di fronte all'ex lido Florida.

La vittima era al mare con gli amici nella spiaggia libera, il gruppo si sarebbe tuffato in acqua, secondo una prima ricostruzione, per salvare una persona in difficoltà, ma la corrente li ha portati a largo rendendo loro difficile il rientro a riva. Altri tre suoi amici sono stati salvati.

Inutili i tentativi di rianimare il 22enne da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Sulla vicenda indagano i carabinieri.