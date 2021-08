Avrebbero aggredito una coppia per sottrarre appena dieci euro . Protagonisti un 39enne e un 29enne , entrambi arrestati dai carabinieri di Palermo. I due erano stati fermati mentre si trovavano a bordo di uno scooter in viale Strasburgo. Dai controlli è emerso, che i due erano stati segnalati come i possibili autori di una rapina avvenuta poco prima.

Dalla ricostruzione dei carabinieri, il 39enne e il 29enne avrebbero avvicinato una coppia in via Briuccia, minacciando le due vittime e picchiandole. Dichiarati in stato di arresto, ai due sono stati sequestrati la somma di denaro e lo scooter. Su disposizione del pubblico ministero, sono stati rinchiusi nel carcere Lorusso-Pagliarelli.