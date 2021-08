È palermitano il sub morto stamani in un allevamento nel golfo di Follonica, al largo di Piombino. L'uomo, Giorgio Chiovaro di 39 anni da tempo residente a Donoratico, in provincia di Livorno, è deceduto dopo essere stato colpito dall'elica di un'imbarcazione mentre stava lavorando in una vasca a circa tre miglia dalla costa.