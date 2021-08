Profuma di storia la nuova campagna abbonamenti lanciata dal Palermo. Che ruota intorno al recupero della tradizione e del passato valorizzato attraverso l’acquisizione e la registrazione da parte del sodalizio targato Hera Hora di tutti i loghi della storia del club rosanero compreso quello dell’U.S. Città di Palermo: «Abbiamo fortemente voluto iniziare questo percorso fin dai primi mesi di vita della nuova società – ha sottolineato il presidente Dario Mirri al sito ufficiale – su questo fronte il Palermo F.C. ha lavorato in silenzio nel corso degli ultimi due anni e oggi possiamo dire di avere raggiunto con fatica il massimo risultato, forse inizialmente persino insperato, contro tutto e tutti. Finalmente ogni cosa è al suo posto. La storia del Palermo è ora la storia del Palermo F.C.».

Ed è proprio questa simbiosi la chiave della campagna abbonamenti che verrà celebrata, peraltro, con una t-shirt realizzata e messa a disposizione degli abbonati con la personalizzazione ricamata del proprio codice abbonato. «Le tessere disponibili – informa la società di viale del Fante – saranno 2500 per altrettanti posti scelti tra le migliori postazioni in tutti i settori del Barbera. Una disponibilità che consente di assicurare agli abbonati almeno un numero minimo di posti occupati anche in previsione di possibili limitazioni alla capienza dell’impianto a causa delle restrizioni sanitarie». Il semaforo verde è scattato il 23 agosto, incipit di una due-giorni dedicata in fase di prelazione agli Amici Rosanero, soggetto ufficialmente riconosciuto dal Palermo in rappresentanza dell’azionariato popolare. Il 25, 26 e 27 agosto allo stadio Renzo Barbera (dalle 10 alle 19) e anche online su Vivaticket (dalle 11,30 del 25 agosto) spazio alla prelazione per gli ex abbonati della stagione 2019/20. Sabato 28, dalle 10 alle 14, via alla vendita libera per le tessere rimanenti.

Ecco i prezzi: si va dai 140 euro delle Curve ai 1000 della Tribuna Sostenitori 'passando' attraverso i 220 della Gradinata, i 290 della Tribuna Laterale, 400 della Centrale e i 630 della Centralissima. Ridotto (per donne, over 65 e Under 18) dai 115 delle Curve agli 800 euro della Tribuna Sostenitori. E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento anche per delega. I vecchi abbonati che aderendo all’iniziativa Iononmitiroindietro hanno rinunciato a richiedere il rimborso parziale del proprio abbonamento 2019/20, inoltre, potranno entrare gratis allo stadio in occasione della gara interna con il Monopoli (prevista il 15 settembre) valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C. E avranno diritto anche ad uno sconto del 10 per cento sull’acquisto dei tre nuovi kit gara 2021/22 al SiamoAquileBar&Store del Barbera.

Da giovedì, intanto, saranno acquistabili (dalle 15) i biglietti per il match casalingo con il Latina (prima giornata di campionato) in programma domenica alle 20,30. La vendita dei tagliandi, i cui prezzi vanno dai 10 euro delle Curve (anello inferiore) ai 90 della Tribuna Sostenitori – Ridotto 8 euro per le Curve fino ai 72 della Tribuna Sostenitori –, avverrà presso i canali tradizionali: il sito Vivaticket, i punti fisici Vivaticket sparsi nel territorio e il punto Vivaticket presso il Bar&Store dello stadio (dalle 9,30 alle 19,30). La società, che nel frattempo comunica che in caso di limitazione della capienza il prezzo del biglietto sarà interamente rimborsato attraverso gli stessi canali utilizzati per l’acquisto, ricorda che secondo la normativa vigente l’accesso allo stadio è sempre consentito solo ai soggetti muniti di uno dei seguenti titoli: green pass, certificazione di tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’evento, certificazione di avvenuta guarigione entro gli ultimi sei mesi rilasciata dalla struttura sanitaria locale di riferimento, certificazione di avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni.