Al ristorante con i green pass alterati. L'accusa è per tre giovani palermitani di 29, 21 e 18 anni, denunciati dalla polizia per falsità materiale e falsa attestazione della propria identità.

Gli agenti sono intervenuti in un locale di viale Lazio: alla richiesta della certificazione verde, due di loro hanno mostrato il documento che attestava l'effettuazione del tampone in una data compatibile con quella del rilascio del via libera per consumare i pasti seduti all'interno dei locali. Dai controlli però si è scoperto che i documenti erano stati modificati, e i tamponi risalivano a un periodo precedente.

Nel terzo caso, invece, una ragazza ha dichiarato di essere un'altra persona. Nello specifico la donna a cui apparteneva la certificazione. Alla richiesta di un documento d'identità, la giovane ha risposto di averli dimenticati a casa. Tuttavia per i poliziotti non è stato difficile ricostruire i fatti.