Neanche la pandemia era riuscita a far chiudere le spiagge di Mondello in un sabato d'agosto. A tenere i palermitani lontani dal loro mare nell'ultimo week end del mese ci ha pensato un tasso di inquinamento spaventoso quanto improvviso delle acque del golfo della borgata marinara: fino a dodici volte la concentrazione massima consentita per la balneazione di Escherichia coli e di enterococchi intestinali .

Neanche la pandemia era riuscita a far chiudere le spiagge di Mondello in un sabato d'agosto. A tenere i palermitani lontani dal loro mare nell'ultimo week end del mese ci ha pensato un tasso di inquinamento spaventoso quanto improvviso delle acque del golfo della borgata marinara: fino a dodici volte la concentrazione massima consentita per la balneazione di Escherichia coli e di enterococchi intestinali.

«Ho avuto un confronto con l'Asp alle 19 di ieri - dice a MeridioNews l'assessore al Patrimonio Toni Sala - Ho chiesto se nella periodicità dei controlli che vengono fatti ci fossero stati dei valori simili e mi è stato detto di no, un livello del genere non è mai stato registrato prima. A questo punto, siccome le indagini svolte dal Nucleo operativo di polizia ambientale della polizia municipale non sono stati trovati scarichi fognari abusivi e non si tratta di un solo punto della costa coinvolto, permane il dubbio sulla fonte dell'inquinamento».

Nelle prime ore i sospetti erano ricaduti sul possibile sversamento in mare di liquami in maniera criminale da parte di qualche autocisterna per gli spurghi che aveva preferito scaricare nel golfo anziché smaltire il proprio carico in maniera legale e onerosa. Un'ipotesi che tuttavia non convince. «È improbabile che sia stato un singolo automezzo a scaricare in mare - prosegue Sala - perché non era un singolo punto a essere inquinato e non si trattava di una cosa relativa agli sbocchi del famoso ferro di cavallo, ma riguarda tutta la costa».

«Ho chiesto all'Asp di anticipare i controlli che aveva in programma per lunedì - conclude l'assessore - Li hanno già fatti ieri sera e entro stasera dovremmo avere il risultato. Speriamo che il mare con le sue onde e col vento possa lavare questo inquinamento e possiamo riaprire le spiagge nel più breve tempo possibile».