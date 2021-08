Finito il warm-up prestagionale è arrivato il momento delle partite vere. Quelle che mettono qualcosa in palio. Il primo match ufficiale del Palermo edizione 2021/22 è l’incontro casalingo con l’AZ Picerno in programma sabato alle 17,30 (diretta tv su Eleven Sports) e valido per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C. E’ una partita da dentro o fuori. Chi passa - in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari ci saranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore - al turno successivo affronterà una tra Potenza e Monopoli. Che Palermo vedremo? Inevitabile, a ridosso del fischio di inizio, porsi questa domanda prendendo spunto dai segnali emersi nelle battute conclusive della scorsa stagione culminata con l’eliminazione ad opera dell’Avellino al primo turno nazionale dei playoff e da un precampionato nel corso del quale, pur essendo ancora in fase di rodaggio, la squadra ha dimostrato comunque di avere dei concetti e dei principi di gioco riconoscibili.

Contenuti validi da adattare, nel caso specifico, ad una sfida che nasconde diverse insidie riconducibili sia all’imprevedibilità dell’avversario (i lucani, riammessi in serie C in seguito alla rinuncia del Gozzano e alle mancate garanzie fidejussorie presentate dall’FC Messina, hanno chiuso lo scorso campionato di D ad una sola lunghezza dalla capolista Taranto nel girone H e presentano individualità di livello soprattutto in attacco) sia all’incognita relativa alle condizioni di un Palermo che, complice il mercato aperto, è ancora in costruzione. «Abbiamo preparato la gara come se fosse campionato – ha sottolineato il tecnico Filippi – il Picerno è una squadra attrezzata bene ed è tornata subito nel circuito della C dopo l’esclusione per vicissitudini extra-campo. Voglio un approccio forte e spero di vedere una partita in cui siamo noi a correre e loro a rincorrere. Dalla mia squadra voglio vedere tutto ciò che serve per affrontare una sfida di campionato a tutti gli effetti, ovvero intensità, applicazione e la giusta determinazione». Inevitabilmente il Palermo non può essere considerato in questo momento un prodotto finito. «Ci sono ancora dieci giorni prima delle fine del mercato e vedremo se ci sarà la possibilità di ritoccare la rosa. Contro il Picerno, in ogni caso, andrà in campo l’undici che garantisce la migliore prestazione. Andrà in campo chi sta meglio allo stato attuale, non chi può stare bene tra una settimana. Emozione? C’è perché si tratta della prima gara ufficiale di una stagione per noi importante e perché ci sarà il pubblico, un fattore che è mancato nelle partite che ci eravamo abituati a vedere e giocare».

E restando in tema di pubblico, a proposito del quale in relazione a questa partita va registrato il successo dell’iniziativa organizzata dal club assieme all’Asp a favore della campagna di vaccinazione e testimoniato dalle 150 persone che hanno deciso di sottoporsi al vaccino allo stadio ricevendo contestualmente un biglietto gratis, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti «i posti a sedere – comunica il sito ufficiale del club di viale del Fante – sono resi disponibili in modo da tenere sempre un posto libero tra due vendibili con una disponibilità massima di 8750 spettatori» divisi tra tutti i settori della Tribuna e gli anelli inferiori delle due Curve e della Gradinata.

Ventitré i convocati. Out, oltre agli indisponibili Accardi (alle prese con un problema muscolare al polpaccio accusato nell’amichevole contro l’Enna dello scorso 8 agosto) e Valente (avviato gradualmente verso il recupero in seguito al trauma contusivo al dito di un piede rimediato durante il ritiro), gli esuberi Broh, Crivello e Somma. Tra gli effettivi figura anche il neo-acquisto Dall’Oglio ma il centrocampista, reduce da un taglio all’altezza del sopracciglio sinistro, partirà dalla panchina. Filippi sembra intenzionato a disegnare il suo scacchiere con il 3-4-1-2 con Floriano unico trequartista a supporto del tandem composto da Brunori e Soleri. In difesa semaforo verde per Buttaro che, dovendo saltare le prime tre giornate di campionato in quanto squalificato, verrà impiegato in Coppa Italia. E, salvo sorprese, agirà sul centrosinistra della linea a tre completata da Lancini e Marong. C’è, inoltre, il dubbio Pelagotti-Massolo in porta. Reparto che, a differenza della scorsa stagione, in questo momento non ha certezze in termini di titolarità.