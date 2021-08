Non bastava il Covid, altro colpo per i gestori delle spiagge e per i bagnanti di Mondello e della costa Nord di Palermo, dove dopo dei campionamenti ordinari della qualità delle acque è emerso un livello di inquinamento che raggiunge fino a dodici volte il valore massimo consentito di Escherichia coli ed enterococchi intestinali .

Già arrivata l'ordinanza che prevede la chiusura delle spiagge a Est e a Ovest del circolo Lauria, in zona piazza Valdesi e nelle discese a mare di via Colapesce. Divieto di balneazione che sarà valido fino a che nuovi campionamenti non restituirà nno dati nella norma.

Il sindaco ha dato mandato al Nopa della polizia municipale di predisporre controlli straordinari, che dai primi esiti non hanno riscontrato la presenza di scarichi a mare abusivi, cosa che fa pensare allo sversamento in acqua di liquami da parte di un'auto cisterna.