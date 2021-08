Un bagliore insolito, poi la pizza di fumo e infine una serie di boati. Il risveglio dei residenti di via Giovan Battista Odierna , in zona Oreto, è stato brusco e in piena notte. Un incendio a una minidiscarica di rifiuti domestici e ingombranti si è infatti esteso senza controllo, raggiungendo e danneggiando persino quattro automobili.

Un bagliore insolito, poi la pizza di fumo e infine una serie di boati. Il risveglio dei residenti di via Giovan Battista Odierna, in zona Oreto, è stato brusco e in piena notte. Un incendio a una minidiscarica di rifiuti domestici e ingombranti si è infatti esteso senza controllo, raggiungendo e danneggiando persino quattro automobili.

Una delle famiglie è stata anche costretta a scappare dalla propria abitazione per lo spavento. La discarica si trovava in quel luogo già da parecchie settimane. «Da oltre un mese avevamo segnalato la presenza di questi ingombranti e ne avevamo chiesto a Rap la rimozione, purtroppo senza successo - dicono i leghisti Igor Gelarda ed Elisabetta Luparello - Adesso che il danno è stato fatto vogliamo sapere: chi pagherà? Abbiamo presentato una interrogazione consiliare per chiedere al comune chi sarà a pagare i danni causati da questo incendio».