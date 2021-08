stroncarla è stato un arresto cardiaco mentre si trovava in vacanza a Riace, in Calabria

È morta ieri per un arresto cardiaco Maria Rosa Piliua Riace dove si trovava in vacanza, Maria Rosa Pilliu, la donna che con la sorella Savina ha detto di no alle mire di un costruttore in odore di mafia, difendendo strenuamente la propria casa in piazza Leoni.

A stroncarla è stato un arresto cardiaco mentre si trovava in vacanza a Riace, in Calabria. Aveva 71 anni.