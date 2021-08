Ieri aveva fatto il tampone per testare la sua positività al Covid-19 alla stazione centrale di Palermo, risultando positivo. Ma oggi, mentre si imbarcava su un volo per Milano, è stato riconosciuto da una passeggera. Questo è quanto successo oggi all'aeroporto di Palermo a un 30enne, indicato da una donna che ha subito ha chiamato la polizia. Il giorno prima la donna aveva assistito al momento in cui l'uomo aveva avuto conferma della sua positività al Covid-19.