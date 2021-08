Si comincia con il Latina in casa, l’ultima con il Bari. E in mezzo tanta altra carne al fuoco per il Palermo, uno dei venti club del girone C del campionato di serie C 'coinvolti' nella stesura dei calendari dopo l’ufficialità da parte del Consiglio direttivo della Lega Pro relativa alla composizione (secondo un criterio di suddivisione geografica orizzontale) dei tre gironi.

I rosanero esordiranno tra le mura amiche contro la compagine nerazzurra (è la prima volta che il Palermo targato Hera Hora gioca la prima in casa dopo i debutti in trasferta contro Marsala in D e Teramo nella scorsa stagione) prima di affrontare un trittico piuttosto impegnativo caratterizzato dal doppio impegno fuori casa contro le neopromosse ACR Messina e Taranto e la sfida casalinga contro il Catanzaro, una delle principali candidate alla promozione. Presentano un alto coefficiente di difficoltà anche le sfide ravvicinate contro Juve Stabia (in trasferta) e Foggia (al Barbera) rispettivamente alla settima ed ottava giornata così come alla dodicesima la gara interna contro l’Avellino, replay del confronto della passata stagione valido per il primo turno nazionale dei playoff. Da cerchiare in rosso anche il 12 dicembre, giorno del derby con il Catania allo stadio Massimino, e il 19 dicembre, data del match casalingo con il Bari.

«Il calendario – ha dichiarato il tecnico Giacomo Filippi al sito ufficiale - ci offre in partenza il confronto con le neopromosse, che sono comunque squadre rodate, e poi ci aspettano subito impegni molto competitivi come quello in casa con il Catanzaro che è una delle squadre più attrezzate per ambire alla vittoria del campionato. E poi Juve Stabia, Foggia e via così fino alla fine con Catania e Bari, passando per l’Avellino che è senza dubbio un’altra pretendente alla testa della classifica. Ne emerge uno scenario in cui bisogna partire subito con il piglio giusto mettendo in campo tutte le nostre armi: la voglia e la determinazione oltre la tecnica e la tattica. Bisogna fare punti e imporsi fin da subito. Sono molto fiducioso perché la squadra sta lavorando bene e l’inizio del campionato ci deve trovare già pronti a tutto». Ecco le date più significative della prossima stagione: la prima giornata del campionato 2021/22 è in programma il 29 agosto, l’ultima il 24 aprile. Turno festività natalizie il 22 dicembre. Due le soste: il 26 dicembre e il 2 gennaio.



Prima giornata: PALERMO-Latina (andata 29 agosto 2021 – ritorno 22 dicembre 2021)



Seconda giornata: ACR Messina-PALERMO (and. 5 settembre 2021 – rit. 9 gennaio 2022)



Terza giornata: Taranto-PALERMO (and. 12 settembre 2021 – rit. 16 gennaio 2022)



Quarta giornata: PALERMO-Catanzaro (and. 19 settembre 2021 – rit. 23 gennaio 2022)



Quinta giornata: Monterosi Tuscia-PALERMO (and. 26 settembre 2021 – rit. 30 gennaio 2022)



Sesta giornata: PALERMO-Campobasso (and. 29 settembre 2021 – rit. 6 febbraio 2022)



Settima giornata: Juve Stabia-PALERMO (and. 3 ottobre 2021 – rit. 13 febbraio 2022)



Ottava giornata: PALERMO-Foggia (and. 10 ottobre 2021 – rit. 16 febbraio 2022)



Nona giornata: Turris-PALERMO (and. 17 ottobre 2021 – rit. 20 febbraio 2022)



Decima giornata: PALERMO-Virtus Francavilla (and. 20 ottobre 2021 – rit. 27 febbraio 2022)



Undicesima giornata: Vibonese-PALERMO (and. 24 ottobre 2021 – rit. 6 marzo 2022)



Dodicesima giornata: PALERMO-Avellino (and. 31 ottobre 2021 – rit. 13 marzo 2022)



Tredicesima giornata: Fidelis Andria-PALERMO (and. 7 novembre 2021 – rit. 16 marzo 2022)



Quattordicesima giornata: PALERMO-Potenza (and. 14 novembre 2021 – rit. 20 marzo 2022)



Quindicesima giornata: PALERMO-Paganese (and. 21 novembre 2021 – rit. 27 marzo 2022)



Sedicesima giornata: AZ Picerno-PALERMO (and. 28 novembre 2021 – rit. 3 aprile 2022)



Diciassettesima giornata: PALERMO-Monopoli (and. 5 dicembre 2021 - rit. 10 aprile 2022)



Diciottesima giornata: Catania-PALERMO (and. 12 dicembre 2021 – rit. 15 aprile 2022)



Diciannovesima giornata: PALERMO-Bari (and. 19 dicembre 2021 – rit. 24 aprile 2022).



E Il Palermo ha conosciuto anche l’avversaria che in gara secca affronterà al primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C in programma al Barbera il 21 agosto. Si tratta dell’AZ Picerno, squadra riammessa in C in seguito alla rinuncia del Gozzano e alle mancate garanzie fideiussorie da parte dell’FC Messina. La vincente incrocerà al secondo turno una tra Monopoli e Potenza.