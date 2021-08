Previsioni confermate per quella che si preannuncia come la settimana più rovente dell'estate : secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, l'allerta di livello tre , la più elevata (contrassegnata dal colore rosso) riguarderà quattro città domani (Bari, Campobasso, Rieti e Roma) e otto dopodomani (Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma). Sempre dopodomani, picchi di temperature percepite di 41 gradi a Catania e Palermo .

Previsioni confermate per quella che si preannuncia come la settimana più rovente dell'estate: secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, l'allerta di livello tre, la più elevata (contrassegnata dal colore rosso) riguarderà quattro città domani (Bari, Campobasso, Rieti e Roma) e otto dopodomani (Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma). Sempre dopodomani, picchi di temperature percepite di 41 gradi a Catania e Palermo.

Il sistema di misurazione stabilisce il bollino arancione qualora le temperature elevate possano avere effetti negativi sulla popolazione, specialmente in alcuni gruppi di popolazione. Il bollino rosso, invece, indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.