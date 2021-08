I vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere diversi roghi di spazzatura che da giorni sono accatastati in vari angoli della città. I sacchetti, non prelevati dalla Rap, ditta che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti, si sarebbero accumulati ulteriormente, dopo l'ennesimo stop della raccolta.

I pompieri sono entrati in azione nel quartiere Borgo Nuovo, in via Bronte e in via Castellana, via Tiro a Segno, anche a pochi passi dalla Missione di Biagio Conte, e nella zona di via Oreto in via Orsa Maggiore. Nel corso della notte i vigili del fuoco sono stati impegnati anche a spegnere un incendio di macchia mediterranea nella zona di Monreale a Monte Caputo.