Cambi ai vertici della Rap, la partecipata che si occupa della raccolta rifiuti a Palermo. Si è dimesso il direttore generale Roberto Li Causi. Da tempo si facevano sempre più insistenti le voci che parlavano di possibili incomprensioni tra il manager e l'amministratore unico Girolamo Caruso. «Apprendo con stupore che Li Causi abbia sbattuto la porta, come riportato da alcuni organi stampa dell'azienda - afferma Caruso - La realtà è ben diversa e necessita di precisazione, nell'interesse dell'immagine della Rap e soprattutto di Li Causi».

Dalle parole di Caruso appare come, probabilmente, le voci tra le diverse vedute tra l'amministratore e il direttore abbiano potuto influire sulle dimissioni di quest'ultimo. «Il confronto dialettico tra vertici sta nelle cose di aziende complesse dove l'emergenza è pane quotidiano - conclude Caruso - Il ruolo di direttore generale in una azienda come la Rap è fin troppo pesante e stressante, per cui è assolutamente comprensibile e giustificabile che un manager giovane come Roberto Li Causi opti per scelte diverse a parità di contributo professionale. Colgo l'occasione, come già fatto a titolo personale, di ringraziare Li Causi per il lavoro svolto augurandogli una fulgida carriera nel prossimo futuro».

Davanti all'emergenza rifiuti che interessa il capoluogo siciliano, a cui si aggiunge la carenza di personale, Caruso - subentrato dopo l'incompatibilità di Maurizio MIliziano perché ricopriva un ruolo analogo a Santo Stefano di Quisquina, nell'Agrigentino - lo scorso sette luglio, aveva voluto fare il punto sulle criticità dell'azienda che, secondo il direttore, si riscontravano soprattutto a livello organizzativo. In quell'occasione, Caruso aveva fatto evidenziato come fossero necessarie nuove assunzioni per garantire un servizio più efficiente alla città.