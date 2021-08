Una lite di coppia finita male. Ci sarebbe questo dietro l' uccisione di un uomo di 51 anni a Prizzi , in provincia di Palermo. La vittima si chiamava Giuseppe Canzioneri e sarebbe stata assassinata dalla compagna, una 36enne originaria di Rovigo. Romina Soragni , questo il suo nome, è stata posta in stato di fermo, dopo un lungo interrogatorio effettuato nel corso della notte conclusosi con la confessione .

Una lite di coppia finita male. Ci sarebbe questo dietro l'uccisione di un uomo di 51 anni a Prizzi, in provincia di Palermo. La vittima si chiamava Giuseppe Canzioneri e sarebbe stata assassinata dalla compagna, una 36enne originaria di Rovigo. Romina Soragni, questo il suo nome, è stata posta in stato di fermo, dopo un lungo interrogatorio effettuato nel corso della notte conclusosi con la confessione.

I due vivevano in una casa di via Pagliarelli. Il cadavere è stato trovato ieri sera, in una pozza di sangue, ma il delitto risalirebbe a un momento compreso tra le 18 e le 19. Accanto al corpo c'eranor cocci di vetro, probabilmente di una bottiglia. Soragni era stata fermata dai carabinieri mentre vagava per il paese, in stato confusionale e con le scarpe sporche di sangue.